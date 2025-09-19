Підписка від 49 грн
Податок для таксистів і кур’єрів на 14 мільярдів на рік. Кабмін хоче з 1 січня оподатковувати Uklon, Glovo та OLX. Як це вплине на користувачів?

Діана Павленко
Діана Павленко
Forbes
Павло Калашник
Павло Калашник
Forbes

3 хв читання

Що змінить податок для Uber, Glovo та OLX? /колаж Анастасія Решетнік

Який податок платитимуть таксисти, кур'єри і продавці чи є виключення та коли набудуть чинності зміни?

Таксисти Uklon та Uber, кур’єри Glovo та продавці на OLX можуть отримати новий універсальний податок. Це має спростити життя і сервісам, і їхнім користувачам, а також наповнити бюджет. Що змінить «податок на OLX»? 

