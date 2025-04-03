«Советы» по сбережениям. Где держат деньги Шмыгаль, Пышный, Ермак, Гетманцев и другие топ-чиновники экономического блока? Разбор деклараций от Forbes Ukraine

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В понедельник, 31 марта, закончилась кампания декларирования-2024. Всего было подано почти 627 000 деклараций, в том числе 137 от топ-чиновников министерств, более 47 600 от должностных лиц категорий А и Б (руководящие должности). Forbes Ukraine исследовал декларации топ-чиновников в экономической сфере. Сколько они зарабатывают и как советуют экономить деньги?
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