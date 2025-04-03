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«Поради» із заощаджень. Де тримають гроші Шмигаль, Пишний, Єрмак, Гетманцев та інші топпосадовці економічного блоку? Розбір декларацій від Forbes Ukraine

Олександр Мануілов
Олександр Мануілов
Forbes
Олексій Блінов
Олексій Блінов
Forbes

3 хв читання

декларації Шмигаль, Пишний, Єрмак, Свириденко, Марченко, Гетманцев /колаж Анастасія Решетнік

колаж Анастасія Решетнік

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У понеділок 31 березня закінчилась кампанія декларування-2024. Усього було подано майже 627 000 декларацій, у тому числі 137 від топпосадовців міністерств, понад 47 600 від посадовців категорій А і Б (керівні посади). Forbes Ukraine дослідив декларації топпосадовців у економічній сфері. Скільки вони заробляють та як «радять» заощаджувати гроші?

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