Портфель в триллион гривен. Украинские банки показали лучшие темпы кредитования за время войны. В чем причина?

Мария Денисюк /Сергей Пириев для Forbes Ukraine
Мария Денисюк
Forbes
Павел Калашник
Павел Калашник
Forbes

лідери кредитування населення - Ощадбанк, monobank і ПриватБанк /Иллюстрация Александра Карасева

Рост кредитования среди украинских банков. Фото Иллюстрация Александра Карасева

За последний год украинские банки стремительно нарастили кредитование и достигли общей отметки в триллион гривен выданных кредитов. Среди драйверов роста финансирования бизнеса – внешняя помощь и инвестиции в оборонный сектор, тогда как для физлиц – льготные условия государственных программ и рост спроса. Что толкает кредитование вверх и действительно ли рост настолько велик?

За первые три военных года общий кредитный портфель украинских банков вырос на скромные 36 млрд грн – до 824 млрд. Вместе с ощутимой девальвацией гривни и ускорением инфляции это означает реальное падение объемов кредитования.

И за девять месяцев 2025-го общий портфель банков пересек отметку в триллион гривен, увеличившись за год на 200 млрд, или на 25%. Самыми быстрыми темпами росли госбанки, в частности из-за того, что «отдельные госкомпании из сектора энергетики» наращивали задолженность, отмечает в своем отчете Национальный банк.

