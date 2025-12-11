Підписка від 49 грн
лідери кредитування населення - Ощадбанк, Монобанк і ПриватБанк /Ілюстрація Олександра Карасьова

Зростання кредитування серед українських банків. Фото Ілюстрація Олександра Карасьова

За останній рік українські банки стрімко наростили кредитування і досягнули загальної позначки у трильйон гривень виданих кредитів. Серед драйверів зростання фінансування бізнесу – зовнішня допомога та інвестиції в оборонний сектор, тоді як для фізосіб – пільгові умови державних програм та зростання попиту. Що штовхає кредитування вгору та чи насправді зростання настільки велике?

За перші три воєнні роки загальний кредитний портфель українських банків зріс на скромні 36 млрд грн – до 824 млрд. Разом з відчутною девальвацією гривні та прискоренням інфляції це означає реальне падіння обсягів кредитування.

Та за дев’ять місяців 2025-го загальний портфель банків перетнув позначку у трильйон гривень, збільшившись за рік на 200 млрд, або на 25%. Найшвидшими темпами зростали держбанки, зокрема через те, що «окремі держкомпанії з сектору енергетики» нарощували заборгованість, зазначає у своєму звіті Національний банк. 

