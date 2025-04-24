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Потенциал на $4 млрд. Ожидать ли застройщикам и городам проектного финансирования от банков? Объясняет член правления Укрексимбанка Михаил Медко

Татьяна Антонюк /из личного архива
Татьяна Антонюк
Forbes

3 хв читання

Михайло Медко з Укрексімбанк /Вадим Лазарук для Forbes Ukraine

Готовы ли банки кредитовать застройщиков? Объясняет член правления АО «Укрэксимбанк» Михаил Медко Фото Вадим Лазарук для Forbes Ukraine

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Города и общины могут являться крупными кредитными заемщиками, говорит член правления АО «Укрэксимбанк» Михаил Медко. В Украине 1400 общин, из них получают кредиты 76, то есть менее 6%. Сколько денег им необходимо?

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