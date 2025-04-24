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Потенціал у $4 млрд. Чи очікувати забудовникам і містам на проєктне фінансування від банків? Розповідає член правління Укрексімбанку Михайло Медко

Тетяна Антонюк /з особистого архіву
Тетяна Антонюк
Forbes

3 хв читання

Михайло Медко з Укрексімбанк /Вадим Лазарук для Forbes Ukraine

Чи готові банки кредитувати забудовників? Пояснює член правління АТ «Укрексімбанк» Михайло Медко Фото Вадим Лазарук для Forbes Ukraine

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Міста і громади можуть бути великими кредитними позичальниками, каже член правління АТ «Укрексімбанк» Михайло Медко. В Україні 1400 громад, з них отримують кредити 76, тобто менш ніж 6%. Скільки грошей їм потрібно?

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