Потенціал у $4 млрд. Чи очікувати забудовникам і містам на проєктне фінансування від банків? Розповідає член правління Укрексімбанку Михайло Медко

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Міста і громади можуть бути великими кредитними позичальниками, каже член правління АТ «Укрексімбанк» Михайло Медко. В Україні 1400 громад, з них отримують кредити 76, тобто менш ніж 6%. Скільки грошей їм потрібно?
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