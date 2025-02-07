Тенденция к укреплению гривни держится около месяца. За последние четыре дня доллар в Украине подешевел на 80 копеек. Какие факторы тянут доллар вниз и какого курса ждать дальше? Объясняют банкиры и эксперты Capital Times и ЦЭС

На 7 февраля Нацбанк установил официальный курс гривны по отношению к доллару на уровне 41,49 грн/$. В последний раз курс был на таком уровне 10 декабря. Особенно быстро гривна укреплялась с 3 февраля, за это время доллар в Украине подешевел на 0,8 грн, или почти на 2%. В целом тенденция к укреплению украинской валюты длится почти месяц – 13 января НБУ установил рекордный курс 42,28 грн/$.

Основная причина укрепления в последние недели – рекордные валютные интервенции Нацбанка, а также сезонность – перестал действовать фактор больших расходов бюджета в конце года.

«Сейчас такого [бюджетного] давления нет, поэтому регулятор спокойно снижает волатильность на финансовом рынке», – говорит директор по инвестициям, глава офиса R&D инвестиционной компании Capital Times Артем Щербина.

Положительно на украинскую валюту повлияли повышение учетной ставки и геополитические сигналы о приближении мира.