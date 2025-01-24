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Нацбанк снова (и не в последний раз) повышает учетную ставку. Как это отразится на кредитах, курсе и инфляции? Разбор

Павел Калашник
Павел Калашник
Forbes

4 хв читання

НБУ, облікова ставка, курс долара /Getty Images

Нацбанк снова повышает учетную ставку, но пока это не сдерживает инфляцию и не влияет на депозиты Фото Getty Images

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Нацбанк второй месяц подряд повышает учетную ставку из-за стремительного ускорения инфляции. Поможет ли это остановить рост цен и как повлияет на кредиты и депозиты. Forbes Ukraine спросил у аналитиков Dragon Capital, Concorde Capital и ICU.

Нацбанк 23 января второй раз подряд повысил учетную ставку – с 13,5% до 14,5%. Причина – инфляция в прошлом году превысила прогноз Нацбанка более чем на два процентных пункта и достигла 12%.

Такое решение должно защищать гривневые сбережения населения, сказал во время брифинга глава НБУ Андрей Пышный. Он указал на снижение реальной доходности гривневых инструментов.

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