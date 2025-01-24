Нацбанк снова (и не в последний раз) повышает учетную ставку. Как это отразится на кредитах, курсе и инфляции? Разбор

Прослухати матеріал
Прослухати матеріал
08:05 хвилин
Нацбанк второй месяц подряд повышает учетную ставку из-за стремительного ускорения инфляции. Поможет ли это остановить рост цен и как повлияет на кредиты и депозиты. Forbes Ukraine спросил у аналитиков Dragon Capital, Concorde Capital и ICU.
Нацбанк 23 января второй раз подряд повысил учетную ставку – с 13,5% до 14,5%. Причина – инфляция в прошлом году превысила прогноз Нацбанка более чем на два процентных пункта и достигла 12%.
Такое решение должно защищать гривневые сбережения населения, сказал во время брифинга глава НБУ Андрей Пышный. Он указал на снижение реальной доходности гривневых инструментов.
Вы нашли ошибку или неточность?
Оставьте отзыв для редакции. Мы учтем ваши замечания как можно скорее.