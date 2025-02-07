Прослухати матеріал
Прослухати матеріал
05:47 хвилин
Тенденція до укріплення гривні тримається майже місяць. За останні чотири дні долар в Україні подешевшав на 80 копійок. Які фактори тягнуть долар донизу та на який курс чекати далі? Пояснюють банкіри та експерти Capital Times і ЦЕС
На 7 лютого Нацбанк встановив офіційний курс гривні до долара на рівні 41,49 грн/$. Останній раз курс був на такому рівні 10 грудня. Особливо швидко гривня укріплювалася з 3 лютого, за цей час долар в Україні подешевшав на 0,8 грн, або майже на 2%. Загалом тенденція до укріплення української валюти триває вже майже місяць – 13 січня НБУ встановив рекордний курс 42,28 грн/$.
Основна причина укріплення останні тижні – рекордні валютні інтервенції Нацбанку, а також сезонність – перестав діяти фактор великих видатків бюджету наприкінці року.
«Зараз такого [бюджетного] тиску немає, тому регулятор спокійно знижує волатильність на фінансовому ринку», – каже директор з інвестицій, голова офісу R&D інвестиційної компанії Capital Times Артем Щербина.
Позитивно на українську валюту вплинули підвищення облікової ставки та геополітичні сигнали про наближення миру.
Ви знайшли помилку чи неточність?
Залиште відгук для редакції. Ми врахуємо ваші зауваження якнайшвидше.