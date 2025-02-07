Тенденція до укріплення гривні тримається майже місяць. За останні чотири дні долар в Україні подешевшав на 80 копійок. Які фактори тягнуть долар донизу та на який курс чекати далі? Пояснюють банкіри та експерти Capital Times і ЦЕС

На 7 лютого Нацбанк встановив офіційний курс гривні до долара на рівні 41,49 грн/$. Останній раз курс був на такому рівні 10 грудня. Особливо швидко гривня укріплювалася з 3 лютого, за цей час долар в Україні подешевшав на 0,8 грн, або майже на 2%. Загалом тенденція до укріплення української валюти триває вже майже місяць – 13 січня НБУ встановив рекордний курс 42,28 грн/$.

Основна причина укріплення останні тижні – рекордні валютні інтервенції Нацбанку, а також сезонність – перестав діяти фактор великих видатків бюджету наприкінці року.

«Зараз такого [бюджетного] тиску немає, тому регулятор спокійно знижує волатильність на фінансовому ринку», – каже директор з інвестицій, голова офісу R&D інвестиційної компанії Capital Times Артем Щербина.

Позитивно на українську валюту вплинули підвищення облікової ставки та геополітичні сигнали про наближення миру.