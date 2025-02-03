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НБУ за неделю снизил продажу валюты на межбанке почти на четверть

Александр Пикало /из личного архива
Александр Пикало
Forbes

1 хв читання

Национальный банк Украины (НБУ) снизил продажу валюты на межбанковском рынке на прошлой неделе на 23%, или на $173,9 млн, до $582,4 млн. Об этом стало известно с данных регулятора. Снижение продаж долларов указывает на стабилизацию валютного рынка.

Подробности

  • По этим данным, центробанк выкупил $6,1 млн на прошлой неделе, после $0,05 млн на прошлой неделе.
  • Согласно информации, обнародованной регулятором, отрицательное сальдо между объемами покупки населением валюты и объемами ее продаж уменьшилось с $61,83 млн в понедельник до $48,75 млн в четверг.
  • Официальный курс гривни по итогам недели укрепился на 20 копеек – до 41,7263 грн/$1, в то время как наличный курс вырос на 23 копейки при покупке, до 41,95 грн/$1, и на 25 копеек при продаже, до 41, 96 грн/$1.

Контекст

В 2024 году доллар подорожал более чем на 10% по официальному курсу. Отметку в 40 грн/$ официальный курс преодолел еще 24 мая. В то же время наличный доллар в Украине достигал этой отметки еще в конце февраля 2015 года, но тогда этот курс держался всего несколько часов, после чего резко снизился почти вдвое.

Во время полномасштабной войны наличный курс преодолел отметку 40 грн в июле 2022 года, а в сентябре того же года приблизился к 42 грн. Позже, после частичного ослабления валютных ограничений, наличные курсы приблизились к межбанковским, и доллар на рынке снова стал дешевле 40 грн. Разница между наличным и межбанковским курсом составляет всего 5–15 копеек.

31 декабря 2024 года официальный курс доллара впервые в истории превысил 42 грн.

Прогноз для среднегодового курса гривни к доллару на 2025 год составляет 45 грн/$, на 2026 год – 46,5 грн/$, а на 2027 год – 46,4 грн/$, согласно бюджетной декларации на 2025–2027 годы.

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