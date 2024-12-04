Каким будет курс доллара, уровень инфляции и насколько вырастет ВВП. Прогноз на 2025 год от ЦЭC, Dragon Capital, ICU, KSE, Oxford Economics и НБУ

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Что будет с экономикой Украины в 2025 году? Каким будет уровень ВВП? Какую международную финансовую поддержку ожидает Украина и когда закончится война? Главное из исследования семи исследовательских организаций и инвесткомпаний
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Следующий год будет более стабильным для экономики, чем 2024-й. Инфляция замедлится, ВВП вырастет на уровне 2024 года, прогнозируют участники исследования среди неправительственных аналитиков, проводившихся в рамках проекта Good Government Fund и презентованного 3 декабря.
Большинство участников исходили из расчетов, что война в Украине продолжится в течение всего 2025 года.
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