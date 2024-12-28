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Шаткий мир, Трамп и урожай. Что будет толкать доллар вверх и какой курс ожидать в 2025-м. Прогнозы ICU, ЦЭС, Capital Times и «Райффайзен»

Мария Денисюк /из личного архива
Мария Денисюк
Forbes

2 хв читання

курс долар, гривня /Shutterstock

Курс доллара будет расти в 2025 году Фото Shutterstock

Украина заканчивает год с курсом около 42 грн/$. Насколько американская валюта может окрепнуть в 2025 году? Forbes Ukraine собрал ключевые причины, которые будут влиять на курс в следующем году

Регуляция НБУ останется основным фактором, определяющим курс доллара в следующем году. Помимо того, ситуация на фронте, международная финансовая помощь, экспортная выручка, а также поведение населения будут вносить изменения в курсовую политику регулятора.

«Курс зависит от того, какой сценарий завершения войны или поддержки Украины предложит администрация новоизбранного президента Дональда Трампа», – отмечает директор по инвестициям, глава офиса R&D инвестиционной компании Capital Times Артем Щербина.

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