Шаткий мир, Трамп и урожай. Что будет толкать доллар вверх и какой курс ожидать в 2025-м. Прогнозы ICU, ЦЭС, Capital Times и «Райффайзен»

Украина заканчивает год с курсом около 42 грн/$. Насколько американская валюта может окрепнуть в 2025 году? Forbes Ukraine собрал ключевые причины, которые будут влиять на курс в следующем году

Регуляция НБУ останется основным фактором, определяющим курс доллара в следующем году. Помимо того, ситуация на фронте, международная финансовая помощь, экспортная выручка, а также поведение населения будут вносить изменения в курсовую политику регулятора.

«Курс зависит от того, какой сценарий завершения войны или поддержки Украины предложит администрация новоизбранного президента Дональда Трампа», – отмечает директор по инвестициям, глава офиса R&D инвестиционной компании Capital Times Артем Щербина.