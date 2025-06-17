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Дело Януковича, тестовый режим в налоговой и приверженность системе. Руслан Кравченко – вероятный новый генпрокурор. Что изменится для бизнеса и прокуратуры

Диана Павленко
Диана Павленко
Forbes

6 хв читання

Кравченко, податкова, прокуратура /коллаж Анастасия Савеленко

Руслан Кравченко может стать самым молодым в истории генпрокурором Украины Фото коллаж Анастасия Савеленко

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После полугода ожиданий парламент готовится назначить нового генерального прокурора. Им с высокой вероятностью станет действующий глава налоговой Руслан Кравченко. Также ранее он возглавлял Киевскую ОВА и был прокурором по делу государственной измены президента Виктора Януковича. Сможет ли Кравченко изменить работу генпрокуратуры и выстроить независимость органа?

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Верховная Рада 17 июня, вероятно, назначит Руслана Кравченко, 35, на должность генерального прокурора.

«Считаю его потенциально лучше других кандидатов, которые рассматривались на эту должность за последние семь месяцев», – говорит народный депутат Галина Янченко («Слуга народа»).

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