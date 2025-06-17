После полугода ожиданий парламент готовится назначить нового генерального прокурора. Им с высокой вероятностью станет действующий глава налоговой Руслан Кравченко. Также ранее он возглавлял Киевскую ОВА и был прокурором по делу государственной измены президента Виктора Януковича. Сможет ли Кравченко изменить работу генпрокуратуры и выстроить независимость органа?