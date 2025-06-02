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Нацкомиссия по ценным бумагам планирует запретить продавать валютные ОВГЗ за гривню. Это должно снизить злоупотребления на валютном рынке. Инвест-компании считают такой шаг ударом по их бизнесу, а банки вообще могут упустить возможность продавать валютные ОВГЗ, что станет проблемой для бюджета. Почему этим решением недовольны практически все участники рынка?
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