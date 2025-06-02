Нацкомісія з цінних паперів планує заборонити продавати валютні ОВДП за гривню. Це має зменшити зловживання на валютному ринку. Інвесткомпанії вважають такий крок ударом по їхньому бізнесу, а банки взагалі можуть втратити можливість продавати валютні ОВДП, що стане проблемою для бюджету. Чому цим рішенням незадоволені майже всі учасники ринку?