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Проблеми для бюджету, банків та інвесткомпаній. Нацкомісія з цінних паперів та НБУ хочуть обмежити купівлю валютних ОВДП. Чому це не подобається ринку?

Павло Калашник
Павло Калашник
Forbes

5 хв читання

Проблеми для бюджету, банків та інвесткомпаній. Нацкомісія з цінних паперів та НБУ хочуть обмежити купівлю валютних ОВДП. Чому це не подобається ринку? /Getty Images

Getty Images

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Нацкомісія з цінних паперів планує заборонити продавати валютні ОВДП за гривню. Це має зменшити зловживання на валютному ринку. Інвесткомпанії вважають такий крок ударом по їхньому бізнесу, а банки взагалі можуть втратити можливість продавати валютні ОВДП, що стане проблемою для бюджету. Чому цим рішенням незадоволені майже всі учасники ринку?

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