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Нацкомісія з цінних паперів планує заборонити продавати валютні ОВДП за гривню. Це має зменшити зловживання на валютному ринку. Інвесткомпанії вважають такий крок ударом по їхньому бізнесу, а банки взагалі можуть втратити можливість продавати валютні ОВДП, що стане проблемою для бюджету. Чому цим рішенням незадоволені майже всі учасники ринку?
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