Forbes Digital підписка
Подписка
Журнал Forbes Ukraine
Журнал Forbes Ukraine Купить
Журнал Forbes
Журнал Forbes Ukraine Купить

Что ищем?

Категория
Деньги
Дата

Forbes Digital

Успеть до Нового года. Нардепы обещают обновление Комиссии по ценным бумагам, но для этого уже сейчас нужен президент. В чем проблема регулятора финрынков

Артем Галкин для Forbes Ukraine
Forbes
Мария Денисюк /Сергей Пириев для Forbes Ukraine
Мария Денисюк
Forbes

5 хв читання

Гетманцев та Магомедов /коллаж Анастасия Решетник

Перезагрузка Нацкомиссии по ценным бумагам. Глава финкомитета ВР Даниил Гетманцев и глава НКЦБФР Руслан Магомедов Фото коллаж Анастасия Решетник

Прослухати матеріал

Прослухати матеріал

07:56 хвилин

x1
  • 1
  • 1.25
  • 1.5
  • 1.75
  • 2
00:00 / 07:56

Трое из семи членов Национальной комиссии по ценным бумагам написали заявления об увольнении, полномочия еще одного закончились в 2024-м. Глава профильного парламентского комитета Даниил Гетманцев анонсировал перезагрузку регулятора в перспективе ближайших недель. Но все не так просто. Какие перспективы изменений в Нацкомиссии и как это воспринимает рынок?

Купуйте річну передплату на шість журналів Forbes Ukraine за 1259 грн замість 1799 грн. Якщо ви цінуєте якість, глибину та силу реального досвіду, ця передплата саме для вас. В період акції Christmas sale діє знижка 30% 🎁

Из-за изменений в Офисе президента (ОП) в воздухе зависла кадровая перезагрузка и одного из ключевых госорганов для финансового рынка – Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку (НКЦБФР).

В начале октября и декабря трое членов комиссии написали заявления на увольнение на имя Владимира Зеленского. Полномочия еще одного закончились в феврале 2024 года.

Вы нашли ошибку или неточность?

Оставьте отзыв для редакции. Мы учтем ваши замечания как можно скорее.

Предыдущий слайд
Следующий слайд
П'ятий випуск 2025 року вже у продажу
П'ятий випуск 2025 року вже у продажу

Замовляйте з безкоштовною доставкою по Україні