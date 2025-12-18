Трое из семи членов Национальной комиссии по ценным бумагам написали заявления об увольнении, полномочия еще одного закончились в 2024-м. Глава профильного парламентского комитета Даниил Гетманцев анонсировал перезагрузку регулятора в перспективе ближайших недель. Но все не так просто. Какие перспективы изменений в Нацкомиссии и как это воспринимает рынок?

Из-за изменений в Офисе президента (ОП) в воздухе зависла кадровая перезагрузка и одного из ключевых госорганов для финансового рынка – Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку (НКЦБФР).

В начале октября и декабря трое членов комиссии написали заявления на увольнение на имя Владимира Зеленского. Полномочия еще одного закончились в феврале 2024 года.