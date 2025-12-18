Прослухати матеріал
Троє із семи членів Національної комісії з цінних паперів написали заяви про звільнення, повноваження ще одного закінчились у 2024-му. Голова профільного парламентського комітету Данило Гетманцев анонсував перезавантаження регулятора в перспективі найближчих тижнів. Але все не так просто. Які перспективи змін у Нацкомісії та як це сприймає ринок?
Через зміни в Офісі президента (ОП) в повітрі зависло кадрове перезавантаження й одного з ключових держорганів для фінансового ринку – Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку (НКЦПФР).
На початку жовтня і грудня троє членів комісії написали заяви на звільнення на імʼя Володимира Зеленського. Повноваження ще одного закінчились у лютому 2024 року.
