Рейтинг банков от государственных менеджеров. Кому доверяют руководители правительства, Верховной Рады и НБУ? Исследование Forbes Ukraine

В новом номере Forbes, вышедшем на прошлой неделе, мы составили рейтинг украинских банков на основании их показателей. Однако при выборе банка не стоит игнорировать рекомендации других клиентов. Мы решили проверить, где держат деньги топ-чиновники Украины, и составили соответствующий рейтинг. Четыре вывода из него.