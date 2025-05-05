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Рейтинг банков от государственных менеджеров. Кому доверяют руководители правительства, Верховной Рады и НБУ? Исследование Forbes Ukraine

Александр Мануилов
Александр Мануилов
Forbes
Алексей Блинов
Алексей Блинов
Forbes

2 хв читання

Рейтинг банков от государственных менеджеров. Кому доверяют руководители правительства, Верховной Рады и НБУ? Исследование Forbes Ukraine /коллаж Анастасия Решетник

коллаж Анастасия Решетник

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В новом номере Forbes, вышедшем на прошлой неделе, мы составили рейтинг украинских банков на основании их показателей. Однако при выборе банка не стоит игнорировать рекомендации других клиентов. Мы решили проверить, где держат деньги топ-чиновники Украины, и составили соответствующий рейтинг. Четыре вывода из него.

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