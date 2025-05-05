Рейтинг банків від державних менеджерів. Кому довіряють керівники уряду, Верховної Ради та НБУ? Дослідження Forbes Ukraine

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У новому числі Forbes, що вийшло друком минулого тижня, ми склали рейтинг українських банків на підставі їхніх показників. Проте при виборі банку не варто цуратися і рекомендацій інших клієнтів. Ми вирішили перевірити, де тримають гроші топпосадовці України, та склали відповідний рейтинг. Чотири висновки з нього.
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