«Рынок недвижимости не может жить только на дотациях». Коммерческий директор «Интергал-Буд» Анна Лаевская – о выводе строительной отрасли из кризиса и проектах во Львове и Киеве

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Как проектное финансирование по европейскому стандарту может повлиять на возобновление строительства жилья в Украине и чем закончилась реконструкция исторического здания на проспекте Шевченко в столице. Главное из рассказа Анны Лаевской, 36, на форуме «Forbes Development: Фундамент Успеха»
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