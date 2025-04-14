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«Рынок недвижимости не может жить только на дотациях». Коммерческий директор «Интергал-Буд» Анна Лаевская – о выводе строительной отрасли из кризиса и проектах во Львове и Киеве

Татьяна Антонюк /из личного архива
Татьяна Антонюк
Forbes
Николай Маранчак /Артем Галкин для Forbes Ukraine
Николай Маранчак
Forbes

3 хв читання

Ростислав Мельник Роман Давимука Ганна Лаєвська Євген Фаворов /Вадим Лазарук для Forbes Ukraine

Ростислав Мельник (РИЭЛ), Роман Давымука (Avalon), Анна Лаевская («Интергал-Буд»), Евгений Фаворов (Украинская ассоциация девелоперов) на «Forbes Development: Фундамент Успеха». Фото Вадим Лазарук для Forbes Ukraine

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Как проектное финансирование по европейскому стандарту может повлиять на возобновление строительства жилья в Украине и чем закончилась реконструкция исторического здания на проспекте Шевченко в столице. Главное из рассказа Анны Лаевской, 36, на форуме «Forbes Development: Фундамент Успеха»

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