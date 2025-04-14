«Рынок недвижимости не может жить только на дотациях». Коммерческий директор «Интергал-Буд» Анна Лаевская – о выводе строительной отрасли из кризиса и проектах во Львове и Киеве

Как проектное финансирование по европейскому стандарту может повлиять на возобновление строительства жилья в Украине и чем закончилась реконструкция исторического здания на проспекте Шевченко в столице. Главное из рассказа Анны Лаевской, 36, на форуме «Forbes Development: Фундамент Успеха»