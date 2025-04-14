«Ринок нерухомості не може жити тільки на дотаціях». Комерційна директорка «Інтергал-Буд» Ганна Лаєвська – про вивід будівельної галузі з кризи і проєкти у Львові та Києві

Як проєктне фінансування за європейським стандартом може вплинути на відновлення будівництва житла в Україні та чим закінчилась реконструкція історичної будівлі на проспекті Шевченка в столиці. Головне з розповіді Ганни Лаєвської, 36, на форумі «Forbes Development: Фундамент Успіху»