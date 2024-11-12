Банкиров просят сдавать налоговых уклонистов. НБУ разослал рекомендации, как проверять ФЛП, через которые «дробят» бизнес. Кто в зоне риска

Нацбанк направил банкам и финучреждениям рекомендации, как выявить схемы минимизации налогов с помощью ФЛП. Почему регулятор пошел на этот шаг и как банки будут выполнять его указания?

В начале ноября НБУ предоставил банкам и небанковским финучреждениям рекомендации: как выявить «дробление бизнеса», которое осуществляется для оптимизации налогов. Схема наносит бюджету убытки на 12 млрд грн, говорит Олег Гетьман, координатор Экономической экспертной платформы.

«Цель – детинизировать рынок», – говорит собеседник в НБУ, общавшийся на правах анонимности из-за сенситивности темы. Он не исключает, что счета ФЛП, которые не пройдут эту проверку, будут закрыты, а информация о них передана в Госфинмониторинг.

НБУ пошел на этот шаг после проверки нескольких банков. «В одном системно важном банке была провалена работа по выявлению возможных схем с ФЛП», – приводит пример собеседник в НБУ.

Помогут ли рекомендации НБУ снизить количество схем и повысить налоговые сборы и что об этом думает банковский сектор?

Две самые распространенные схемы с ФЛП