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Банкиров просят сдавать налоговых уклонистов. НБУ разослал рекомендации, как проверять ФЛП, через которые «дробят» бизнес. Кто в зоне риска

Павел Калашник
Павел Калашник
Forbes
Мария Денисюк /из личного архива
Мария Денисюк
Forbes

4 хв читання

НБУ взявся за схеми з ФОПами /иллюстрация Илья Колесник для Forbes Ukraine

НБУ взялся за схемы с ФЛПами Фото иллюстрация Илья Колесник для Forbes Ukraine

Нацбанк направил банкам и финучреждениям рекомендации, как выявить схемы минимизации налогов с помощью ФЛП. Почему регулятор пошел на этот шаг и как банки будут выполнять его указания?

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В начале ноября НБУ предоставил банкам и небанковским финучреждениям рекомендации: как выявить «дробление бизнеса», которое осуществляется для оптимизации налогов. Схема наносит бюджету убытки на 12 млрд грн, говорит Олег Гетьман, координатор Экономической экспертной платформы.

«Цель – детинизировать рынок», – говорит собеседник в НБУ, общавшийся на правах анонимности из-за сенситивности темы. Он не исключает, что счета ФЛП, которые не пройдут эту проверку, будут закрыты, а информация о них передана в Госфинмониторинг.

НБУ пошел на этот шаг после проверки нескольких банков. «В одном системно важном банке была провалена работа по выявлению возможных схем с ФЛП», – приводит пример собеседник в НБУ.

Помогут ли рекомендации НБУ снизить количество схем и повысить налоговые сборы и что об этом думает банковский сектор?

Две самые распространенные схемы с ФЛП

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