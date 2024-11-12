Банкірів просять здавати податкових ухилянтів. НБУ розіслав рекомендації, як перевіряти ФОПів, через які «дроблять» бізнес. Хто в зоні ризику

Нацбанк надіслав банкам і фінустановам рекомендації, як виявити схеми мінімізації податків за допомогою ФОПів. Чому регулятор пішов на цей крок і як банки виконуватимуть його вказівки?

На початку листопада НБУ надав банкам і небанківським фінустановам рекомендації: як виявити «дроблення бізнесу», яке здійснюється задля оптимізації податків. Схема завдає бюджету втрат на 12 млрд грн, каже Олег Гетьман, координатор Економічної експертної платформи.

«Мета – детінізувати ринок», – каже співрозмовник в НБУ, який спілкувався на правах анонімності через сенситивність теми. Він не виключає, що рахунки ФОПів, які не пройдуть цю перевірку будуть закриті, а інформація про них передана до Держфінмоніторингу.

НБУ пішов на цей крок після перевірки декількох банків. «В одному системно важливому банку була провалена робота з виявлення можливих схем з ФОПами», – наводить приклад співрозмовник в НБУ.

Чи допоможуть рекомендації НБУ зменшити кількість схем й підвищити податкові збори та що про це думає банківський сектор?

Дві найпоширеніші схеми з ФОП