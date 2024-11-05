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«Сердцем я за Камалу» или «Мой голос Трампу – потому, что я украинец». Каковы ожидания лидеров украинского бизнеса от президентских выборов в США? Спойлер: все сложно

Татьяна Павлушенко /из личного архива
Татьяна Павлушенко
Forbes
Таиса Мельник /из личного архива
Таиса Мельник
Forbes

9 хв читання

Камала Гарріс Дональд Трамп вибори в США /Getty Images

Кандидаты в президенты США Камала Харрис и Дональд Трамп Фото Getty Images

В США стартовали президентские выборы. Белый дом возглавит демократ Камала Харрис или республиканец Дональд Трамп. Forbes Ukraine спросил украинских предпринимателей об их «ставках» и о том, какие последствия будет иметь победа Харрис или Трампа для Украины

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Сегодня, 5 ноября, американцы выбирают президента и членов Конгресса. К непосредственному дню голосования уже волеизъявились более 82 млн населения США, сообщает The Hill. Камала Харрис и Дональд Трамп имеют практически одинаковый уровень поддержки согласно данным соцопросов. А победитель может быть известен через несколько дней после голосования.

Кто является лучшим кандидатом в президенты США по мнению украинских предпринимателей и каковы их ожидания.

Основатель TAF Drones Александр Яковенко

Александр Яковенко /Антон Забельский для Forbes Ukraine

Основатель TAF Drones Александр Яковенко Фото Антон Забельский для Forbes Ukraine

Сердцем я за Камалу Харрис.

Первые полгода после выборов и оглашения результатов никаких конкретных шагов в отношении Украины не будет. Новый президент будет заниматься внутренней политикой, формированием команды.

Если победит Камала – война продлится до конца года.

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