«Серцем я за Камалу» або «Мій голос Трампу – через те, що я українець». Які очікування у лідерів українського бізнесу від президентських виборів у США? Спойлер: все складно

В США стартували президентські вибори. Білий дім очолить демократка Камала Гарріс або ж республіканець Дональд Трамп. Forbes Ukraine запитав в українських підприємців про їх «ставки» і які наслідки матиме перемога Гарріс чи Трампа для України.
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Сьогодні, 5 листопада американці обирають президента й членів Конгресу. До безпосереднього дня голосування вже волевиявилися понад 82 млн населення США, повідомляє The Hill. Камала Гарріс та Дональд Трамп мають практично однаковий рівень підтримки, згідно з даними соцопитувань. А переможець може бути відомий за кілька днів після голосування.
Хто є найкращим кандидатом в президенти США на думку українських підприємців? Та які їх очікування.
Засновник TAF Drones Олександр Яковенко
Серцем я за Камалу Гарріс.
Перші пів року після виборів та оголошення результатів жодних конкретних кроків щодо України не буде. Новий президент займатиметься внутрішньою політикою, формуванням команди.
Якщо переможе Камала — війна продовжиться до кінця року.
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