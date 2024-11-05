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«Серцем я за Камалу» або «Мій голос Трампу – через те, що я українець». Які очікування у лідерів українського бізнесу від президентських виборів у США? Спойлер: все складно

Тетяна Павлушенко /з особистого архіву
Тетяна Павлушенко
Forbes
Таїса Мельник /з особистого архіву
Таїса Мельник
Forbes

6 хв читання

Камала Гарріс Дональд Трамп вибори в США /Getty Images

Кандидати в президенти США Камала Гарріс та Дональд Трамп Фото Getty Images

В США стартували президентські вибори. Білий дім очолить демократка Камала Гарріс або ж республіканець Дональд Трамп. Forbes Ukraine запитав в українських підприємців про їх «ставки» і які наслідки матиме перемога Гарріс чи Трампа для України.

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Сьогодні, 5 листопада американці обирають президента й членів Конгресу. До безпосереднього дня голосування вже волевиявилися понад 82 млн населення США, повідомляє The Hill. Камала Гарріс та Дональд Трамп мають практично однаковий рівень підтримки, згідно з даними соцопитувань. А переможець може бути відомий за кілька днів після голосування.

Хто є найкращим кандидатом в президенти США на думку українських підприємців? Та які їх очікування.

Засновник TAF Drones Олександр Яковенко

Олександр Яковенко /Антон Забєльський для Forbes Ukraine

Засновник TAF Drones Олександр Яковенко Фото Антон Забєльський для Forbes Ukraine

Серцем я за Камалу Гарріс. 

Перші пів року після виборів та оголошення результатів жодних конкретних кроків щодо України не буде. Новий президент займатиметься внутрішньою політикою, формуванням команди. 

Якщо переможе Камала — війна продовжиться до кінця року. 

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