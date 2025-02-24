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Деолігархізація, податки та значне посилення держави. Що змінилося в економіці та бізнесі країни за час великої війни. Пʼять трендів

Іра Крицька /з особистого архіву
Іра Крицька
Forbes
Павло Калашник
Павло Калашник
Forbes
Ігор Орел /Артем Галкін для Forbes Ukraine
Ігор Орел
Forbes

6 хв читання

Війна, держава, бізнес /колаж Анастасія Левицька

Що змінилося за три роки війни в економіці та бізнесі країни Фото колаж Анастасія Левицька

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Як змінилися правила гри та економічні умови для бізнесу за три роки великої війни? Forbes Ukraine зібрав п'ять ключових відмінностей від довоєнного 2021-го

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За три роки війни активи держави суттєво зросли завдяки націоналізації російського бізнесу, а також «тимчасового» відчуження активів українських бізнесменів.

Решта бізнесу також відчула тиск. Кількість справ, відкритих проти бізнесу, зросла майже удвічі. У центрі уваги держави – більшість традиційних учасників топ-10 списків найбагатших Forbes Ukraine довоєнних років.

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