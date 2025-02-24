Деолігархізація, податки та значне посилення держави. Що змінилося в економіці та бізнесі країни за час великої війни. Пʼять трендів

Як змінилися правила гри та економічні умови для бізнесу за три роки великої війни? Forbes Ukraine зібрав п'ять ключових відмінностей від довоєнного 2021-го

За три роки війни активи держави суттєво зросли завдяки націоналізації російського бізнесу, а також «тимчасового» відчуження активів українських бізнесменів.

Решта бізнесу також відчула тиск. Кількість справ, відкритих проти бізнесу, зросла майже удвічі. У центрі уваги держави – більшість традиційних учасників топ-10 списків найбагатших Forbes Ukraine довоєнних років.