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Андрій Портнов, суди, влада /из личного архива
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«Архитектор судебной системы». Убитый в Мадриде юрист Андрей Портнов годами сохранял влияние на суды. Какова была его роль в Украине во времена Зеленского

Павел Калашник
Павел Калашник
Forbes
Ира Крицкая /из личного архива
Ира Крицкая
Forbes

5 хв читання

Андрей Портнов годами влиял на украинское судопроизводство. 21 мая он был застрелен в Мадриде. Фото из личного архива

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В Мадриде убит бывший высокопоставленный чиновник президента Януковича и известный в Украине юрист Андрей Портнов. Его называют «серым кардиналом украинской судебной системы». На что реально влиял Портнов при президентстве Владимира Зеленского? Forbes Ukraine спросил об этом у собеседников среди должностных лиц Офиса президента, членов партии «Слуга народа», в Верховном Суде, антикоррупционных организациях и журналистов-расследователей.

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