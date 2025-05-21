«Архитектор судебной системы». Убитый в Мадриде юрист Андрей Портнов годами сохранял влияние на суды. Какова была его роль в Украине во времена Зеленского

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В Мадриде убит бывший высокопоставленный чиновник президента Януковича и известный в Украине юрист Андрей Портнов. Его называют «серым кардиналом украинской судебной системы». На что реально влиял Портнов при президентстве Владимира Зеленского? Forbes Ukraine спросил об этом у собеседников среди должностных лиц Офиса президента, членов партии «Слуга народа», в Верховном Суде, антикоррупционных организациях и журналистов-расследователей.
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