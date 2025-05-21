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«Архітектор судової системи». Вбитий у Мадриді юрист Андрій Портнов роками зберігав вплив на суди. Якою була його роль в Україні за часів Зеленського

Павло Калашник
Павло Калашник
Forbes
Іра Крицька /з особистого архіву
Іра Крицька
Forbes

5 хв читання

Андрій Портнов, суди, влада /з особистого архіву

Андрій Портнов, роками впливав на українське судочинство. 21 травня його застрелили у Мадриді. Фото з особистого архіву

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У Мадриді вбито колишнього високопосадовця часів президента Януковича та відомого в Україні юриста Андрія Портнова. Його називають «сірим кардиналом української судової системи». На що реально впливав Портнов за президентства Володимира Зеленського? Forbes Ukraine запитав про це у співрозмовників серед посадовців Офісу президента, членів партії «Слуга народу», Верховному Суді, антикорупційних організаціях та журналістів-розслідувачів.

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