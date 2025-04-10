Связанные руки и недовольство НБУ. Повышение учетной ставки оказало слабое влияние на ставки по депозитам. Сможет ли Нацбанк исправить ситуацию?

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Ставки депозитов в украинских банках почти не растут, несмотря на повышение учетной ставки НБУ. Это один из ключевых инструментов Нацбанка по сдерживанию инфляции. Как регулятор пытается работать с банками нестандартными методами?
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