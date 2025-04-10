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Связанные руки и недовольство НБУ. Повышение учетной ставки оказало слабое влияние на ставки по депозитам. Сможет ли Нацбанк исправить ситуацию?

Александр Мануилов
Александр Мануилов
Forbes
Павел Калашник
Павел Калашник
Forbes

4 хв читання

НБУ, депозити, інфляція, облікова ставка /Getty Images

Почему стандартные инструменты удержания инфляции не работают и какие новые подходы у НБУ Фото Getty Images

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Ставки депозитов в украинских банках почти не растут, несмотря на повышение учетной ставки НБУ. Это один из ключевых инструментов Нацбанка по сдерживанию инфляции. Как регулятор пытается работать с банками нестандартными методами?

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