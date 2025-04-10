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Зв’язані руки та невдоволення НБУ. Підвищення облікової ставки слабко вплинуло на ставки за депозитами. Чи зможе Нацбанк виправити ситуацію?

Олександр Мануілов
Олександр Мануілов
Forbes
Павло Калашник
Павло Калашник
Forbes

4 хв читання

НБУ, депозити, інфляція, облікова ставка /Getty Images

Чому стандартні інструменти стримання інфляції не працюють і які нові підходи у НБУ Фото Getty Images

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Ставки депозитів в українських банках майже не зростають, попри підвищення облікової ставки НБУ. Це один із ключових інструментів Нацбанку для стримання інфляції. Як регулятор намагається працювати з банками нестандартними методами?

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