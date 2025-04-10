Зв’язані руки та невдоволення НБУ. Підвищення облікової ставки слабко вплинуло на ставки за депозитами. Чи зможе Нацбанк виправити ситуацію?

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Ставки депозитів в українських банках майже не зростають, попри підвищення облікової ставки НБУ. Це один із ключових інструментів Нацбанку для стримання інфляції. Як регулятор намагається працювати з банками нестандартними методами?
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