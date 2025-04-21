Техника из РФ и мискодинг. СНБО ввел санкции против бенефициара Gulliver и совладельца Айбокс Банка. Forbes Ukraine узнал, в чем претензии к Полищуку и Шевцовой

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СНБО наложил санкции на Виктора Полищука и Алену Шевцову. Forbes Ukraine узнал, почему к украинским бизнесменам применили крайнюю меру, которая обычно используется против россиян или политиков, связанных с Кремлем
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