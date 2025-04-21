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Техника из РФ и мискодинг. СНБО ввел санкции против бенефициара Gulliver и совладельца Айбокс Банка. Forbes Ukraine узнал, в чем претензии к Полищуку и Шевцовой

Мария Денисюк /Сергей Пириев для Forbes Ukraine
Мария Денисюк
Forbes
Диана Павленко
Диана Павленко
Forbes

6 хв читання

РНБО, санкції, Віктор Поліщук, Айбокс Банк, Шевцова /колаж Стася Савеленко

СНБО ввел санкции против владельца ТРЦ «Gulliver» Полищука и совладельца ликвидированного Айбокс Банка Шевцовой Фото колаж Стася Савеленко

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СНБО наложил санкции на Виктора Полищука и Алену Шевцову. Forbes Ukraine узнал, почему к украинским бизнесменам применили крайнюю меру, которая обычно используется против россиян или политиков, связанных с Кремлем

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