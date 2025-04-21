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Техніка з РФ та міскодинг. РНБО ввела санкції проти бенефіціара Gulliver та співвласниці Айбокс Банку. Forbes Ukraine дізнався у чому претензії до Поліщука та Шевцової

Марія Денисюк /Сергій Пірієв для Forbes Ukraine
Марія Денисюк
Forbes
Діана Павленко
Діана Павленко
Forbes

6 хв читання

РНБО, санкції, Віктор Поліщук, Айбокс Банк, Шевцова /колаж Стася Савеленко

РНБО ввело санкції проти власника ТРЦ «Gulliver» Поліщука та співвласниці ліквідованого Айбокс Банку Шевцової Фото колаж Стася Савеленко

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РНБО наклала санкції на Віктора Поліщука та Альону Шевцову. Forbes Ukraine дізнався, чому до українських бізнесменів застосували крайній захід, що зазвичай використовується проти росіян чи політиків, пов’язаних із Кремлем.

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