Техніка з РФ та міскодинг. РНБО ввела санкції проти бенефіціара Gulliver та співвласниці Айбокс Банку. Forbes Ukraine дізнався у чому претензії до Поліщука та Шевцової

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РНБО наклала санкції на Віктора Поліщука та Альону Шевцову. Forbes Ukraine дізнався, чому до українських бізнесменів застосували крайній захід, що зазвичай використовується проти росіян чи політиків, пов’язаних із Кремлем.
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