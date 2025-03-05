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Тридцать претендентов. Конкурсная комиссия завершила первый этап отбора нового главы БЭБ. Кто в числе кандидатов и когда закончится конкурс?

Павел Калашник
Павел Калашник
Forbes
Диана Павленко
Forbes

3 хв читання

БЕБ, конкурс, бізнес /Getty Images

Конкурсная комиссия завершила первый этап отбора на должность главы БЭБ. Фото Getty Images

Конкурсная комиссия сделала первый шаг к избранию нового главы Бюро экономической безопасности, правоохранительного органа, который должен расследовать дела против бизнеса. Первый этап прошли 30 кандидатов из 43 желающих. Как проходит конкурс и когда ждать нового главу бюро?

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Первый этап отбора кандидатов на должность директора Бюро экономической безопасности (БЭБ) завершен. В следующий раунд вышли 30 из 43 кандидатов. Большинство – представители государственного сектора: прокуратуры, БЭБ, Национального антикоррупционного бюро (НАБУ), налоговой и Офиса президента.

Кандидатов ожидает еще четыре этапа отбора, в том числе тестирование и собеседования.

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