Тридцять претендентів. Конкурсна комісія завершила перший етап відбору нового голови БЕБ. Хто серед кандидатів та коли закінчиться конкурс?

Конкурсна комісія зробила перший крок до обрання нового голови Бюро економічної безпеки, правоохоронного органа, який має розслідувати справи проти бізнесу. Перший етап пройшли 30 кандидатів з 43 охочих. Як відбувається конкурс та коли чекати на нового голову бюро?
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Перший етап відбору кандидатів на посаду директора Бюро економічної безпеки (БЕБ) завершено. До наступного раунду вийшло 30 із 43 кандидатів. Більшість – представники державного сектора: прокуратури, БЕБ, Національного антикорупційного бюро (НАБУ), податкової та Офісу президента.
На кандидатів чекає ще чотири етапи відбору, зокрема тестування та співбесіди.
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