Тридцять претендентів. Конкурсна комісія завершила перший етап відбору нового голови БЕБ. Хто серед кандидатів та коли закінчиться конкурс?

Конкурсна комісія зробила перший крок до обрання нового голови Бюро економічної безпеки, правоохоронного органа, який має розслідувати справи проти бізнесу. Перший етап пройшли 30 кандидатів з 43 охочих. Як відбувається конкурс та коли чекати на нового голову бюро?