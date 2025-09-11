Банк «Восток» сменяет название и планирует рекламную кампанию. Над ребрендингом работает креативное агентство Spiilka, а инвестиции могут достигать нескольких десятков тысяч долларов. Какие еще изменения планирует банк?

В конце сентября банк «Восток» сменит название на VST bank, кроме названия будет представлена ​​новая айдентика.

Также появится слоган «Успевай важное», в котором выражена главная идея банка – сделать так, чтобы клиенты не тратили время на банковские дела.