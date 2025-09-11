Підписка від 49 грн
«Восток» стає VST bank. Скільки коштує ребрендинг банку і для чого це Володимиру Костельману 

Марія Денисюк /Сергій Пірієв для Forbes Ukraine
Марія Денисюк
Forbes

2 хв читання

Банк «Восток», VST bank /колаж Анастасія Савеленко для Forbes Ukraine

Банк «Восток» змінює назву на VST bank Фото колаж Анастасія Савеленко для Forbes Ukraine

Банк «Восток» змінює назву і планує рекламну кампанію. Над ребрендингом працює креативна агенція Spiilka, а інвестиції можуть сягати кількох десятків тисяч доларів. Які ще зміни планує банк?

Наприкінці вересня банк «Восток» змінить назву на VST bank, крім назви буде представлена нова айдентика.  

Також з’явиться слоган «Встигай важливе». Слоган показує головну ідею банку – зробити так, щоб клієнти не витрачали час на банківські справи. 

