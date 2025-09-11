Прослухати матеріал
Прослухати матеріал
04:17 хвилин
Банк «Восток» змінює назву і планує рекламну кампанію. Над ребрендингом працює креативна агенція Spiilka, а інвестиції можуть сягати кількох десятків тисяч доларів. Які ще зміни планує банк?
Купуйте річну передплату на шість журналів Forbes Ukraine за ціною чотирьох номерів. Якщо ви цінуєте якість, глибину та силу реального досвіду, ця передплата саме для вас.
Наприкінці вересня банк «Восток» змінить назву на VST bank, крім назви буде представлена нова айдентика.
Також з’явиться слоган «Встигай важливе». Слоган показує головну ідею банку – зробити так, щоб клієнти не витрачали час на банківські справи.
Ви знайшли помилку чи неточність?
Залиште відгук для редакції. Ми врахуємо ваші зауваження якнайшвидше.