Банк «Восток» змінює назву і планує рекламну кампанію. Над ребрендингом працює креативна агенція Spiilka, а інвестиції можуть сягати кількох десятків тисяч доларів. Які ще зміни планує банк?

Наприкінці вересня банк «Восток» змінить назву на VST bank, крім назви буде представлена нова айдентика.

Також з’явиться слоган «Встигай важливе». Слоган показує головну ідею банку – зробити так, щоб клієнти не витрачали час на банківські справи.