Украина ожидает от США $20 млрд за счет замороженных российских активов. Может ли избрание Трампа помешать получить деньги? Плохие новости могут быть только для военной помощи

Что будет с кредитом для Украины на $20 млрд после выборов президента США и как к замороженным российским активам будет относиться Дональд Трамп? Разбор Forbes Ukraine
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Правительство США до 31 декабря 2024-го профинансирует ссуду на $20 млрд, ожидают в украинском Минфине. Эти деньги – часть соглашения стран G7 о выделении Украине $50 млрд. О выделении американской доли в $20 млрд 23 октября в Вашингтоне договорились министр финансов Сергей Марченко и его американская коллега Джанет Йеллен.
Украина не будет платить за обслуживание ссуды. Кредит будет погашаться на средства будущих доходов от обездвиженных на Западе российских активов. Кроме США $20 млрд также должен предоставить ЕС, еще $10 млрд – разделят между собой Канада, Япония и Британия.
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