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Україна чекає від США $20 млрд за рахунок заморожених російських активів. Чи може обрання Трампа завадити отримати гроші? Погані новини можуть бути тільки для військової допомоги

Марко Сировой /з особистого архіву
Марко Сировой
Forbes

3 хв читання

Володимир Зеленський і Дональд Трамп на зустрічі у США /Офіс президента України

Володимир Зеленський і Дональд Трамп на зустрічі у США Фото Офіс президента України

Що буде з кредитом для України на $20 млрд після виборів президента США та як до заморожених російських активів буде ставитись Дональд Трамп? Розбір Forbes Ukraine

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Уряд США до 31 грудня 2024-го профінансує позику на $20 млрд, очікують в українському Мінфіні. Ці гроші – частина угоди країн G7 про виділення Україні $50 млрд. Про виділення американської частки у $20 млрд 23 жовтня у Вашингтоні домовились міністр фінансів Сергій Марченко та його американська колега Джанет Єллен.

Україна не платитиме за обслуговування позики. Кредит погашатиметься коштом майбутніх прибутків від знерухомлених на Заході російських активів. Окрім США, $20 млрд також має надати ЄС, ще $10 млрд – поділять між собою Канада, Японія та Британія.

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