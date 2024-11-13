Україна чекає від США $20 млрд за рахунок заморожених російських активів. Чи може обрання Трампа завадити отримати гроші? Погані новини можуть бути тільки для військової допомоги

Що буде з кредитом для України на $20 млрд після виборів президента США та як до заморожених російських активів буде ставитись Дональд Трамп? Розбір Forbes Ukraine

Уряд США до 31 грудня 2024-го профінансує позику на $20 млрд, очікують в українському Мінфіні. Ці гроші – частина угоди країн G7 про виділення Україні $50 млрд. Про виділення американської частки у $20 млрд 23 жовтня у Вашингтоні домовились міністр фінансів Сергій Марченко та його американська колега Джанет Єллен.

Україна не платитиме за обслуговування позики. Кредит погашатиметься коштом майбутніх прибутків від знерухомлених на Заході російських активів. Окрім США, $20 млрд також має надати ЄС, ще $10 млрд – поділять між собою Канада, Японія та Британія.