«У нас просто слетит программа с МВФ». Владимир Зеленский полтора месяца игнорирует законопроект о повышении налогов. Это беспокоит партнеров, Кабмин и Раду. Что происходит?

С середины октября подписи президента ожидает законопроект о рекордном увеличении налогов. Forbes Ukraine узнал, почему глава государства не спешит с подписанием документа и как это может повлиять на пересмотр программы МВФ.

Владимир Зеленский, 46, полтора месяца не подписывает законопроект о рекордном повышении налогов, принятый Радой 10 октября этого года. Президент уже почти в три раза превысил прописанный в Конституции срок.

Forbes Ukraine направил официальный запрос в Офис президента (ОП) и также обратился к пресс-секретарю Зеленского Сергею Никифорову с просьбой объяснить причины задержки. На момент публикации ответа не последовало.