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«У нас просто злетить програма з МВФ». Володимир Зеленський півтора місяця ігнорує законопроєкт про підвищення податків. Це непокоїть партнерів, Кабмін та Раду. Що відбувається?

Іра Крицька /з особистого архіву
Іра Крицька
Forbes
Павло Калашник
Павло Калашник
Forbes

3 хв читання

Коли Зеленський підпише податкові закони /Офіс президента України

Володимир Зеленський Фото Офіс президента України

З середини жовтня на підпис президента очікує законопроєкт про рекордне збільшення податків. Forbes Ukraine дізнався, чому голова держави не поспішає з підписанням документа та як це може вплинути на перегляд програми МВФ.

Володимир Зеленський, 46, півтора місяця не підписує законопроєкт про рекордне підвищення податків, яке Рада ухвалила 10 жовтня цього року. Президент вже майже втричі перевищив прописаний в Конституції термін.

Forbes Ukraine направив офіційний запит до Офісу президента (ОП) та також звернувся до прессекретаря Зеленського Сергія Нікіфорова з проханням пояснити причини затримки. На момент публікації відповідь не надійшла. 

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