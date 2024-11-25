«У нас просто злетить програма з МВФ». Володимир Зеленський півтора місяця ігнорує законопроєкт про підвищення податків. Це непокоїть партнерів, Кабмін та Раду. Що відбувається?

З середини жовтня на підпис президента очікує законопроєкт про рекордне збільшення податків. Forbes Ukraine дізнався, чому голова держави не поспішає з підписанням документа та як це може вплинути на перегляд програми МВФ.

Володимир Зеленський, 46, півтора місяця не підписує законопроєкт про рекордне підвищення податків, яке Рада ухвалила 10 жовтня цього року. Президент вже майже втричі перевищив прописаний в Конституції термін.

Forbes Ukraine направив офіційний запит до Офісу президента (ОП) та також звернувся до прессекретаря Зеленського Сергія Нікіфорова з проханням пояснити причини затримки. На момент публікації відповідь не надійшла.