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Взлет евро. Трампа развернула мировых инвесторов в сторону Европы. Что происходит и какие последствия для Украины

Александр Мануилов
Александр Мануилов
Forbes

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Одним из наиболее заметных последствий драматического разворота американской внешней политики стало сильное укрепление евро за последние 15 месяцев. С марта евро растет не только по отношению к доллару США, но и относительно других ключевых валют. Чем это вызвано и что означает для Украины – разбирался аналитический отдел Forbes Ukraine.

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На момент написания этого текста 11 марта евро стоит уже более $1,09. Перед инаугурацией нового президента США Дональда Трампа он, напротив, находился в затяжном пике, приблизившись в середине января к отметке 1,02 $/€.

Как мог произойти столь стремительный разворот и что это значит для Украины?

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