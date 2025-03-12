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Зліт євро. Політика Трампа розвернула світових інвесторів у бік Європи. Що відбувається і які наслідки для України

Олександр Мануілов
Олександр Мануілов
Forbes

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Одним із найпомітніших наслідків драматичного розвороту американської зовнішньої політики стало найбільше укріплення євро за останні 15 місяців. З березня євро зростає не тільки відносно долара США, а й відносно інших ключових валют. Чим це викликано та що означає для України – розбирався аналітичний відділ Forbes Ukraine.

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На момент написання цього тексту 11 березня євро коштує вже більш як $1,09. Перед інавгурацією нового президента США Дональда Трампа він навпаки перебував у затяжному піке, наблизившись у середині січня до позначки 1,02 $/€.

Як міг статися такий стрімкий розворот і що це означає для України?

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