WhiteBIT готовится выйти на один из самых прибыльных рынков – США. Как начиналась криптобиржа, на чем зарабатывает компания и какие изменения произошли в футбольном клубе «Металлист 1925»? Каким путем должна идти Украина, чтобы стать привлекательным рынком для криптокомпаний? Интервью основателя и CEO WhiteBIT Владимира Носова для Forbes Ukraine
Покупайте годовую подписку на шесть журналов Forbes Ukraine по цене четырех. Если вы цените качество, глубину и силу реального опыта, эта подписка именно для вас.
Харьковчанин Владимир Носов, 36, в 2018 году основал криптобиржу WhiteBIT, которая является самой крупной криптовалютной биржей в Европе по трафику, по данным CoinMarketCap. Объем торгов на бирже составляет более $2,7 трлн в год.
Криптобиржа – часть группы компаний W Group (новое название после осеннего ребрендинга, ранее известное как WhiteBIT Group. – Ред.).
Вы нашли ошибку или неточность?
Оставьте отзыв для редакции. Мы учтем ваши замечания как можно скорее.