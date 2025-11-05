WhiteBIT готовится выйти на один из самых прибыльных рынков – США. Как начиналась криптобиржа, на чем зарабатывает компания и какие изменения произошли в футбольном клубе «Металлист 1925»? Каким путем должна идти Украина, чтобы стать привлекательным рынком для криптокомпаний? Интервью основателя и CEO WhiteBIT Владимира Носова для Forbes Ukraine