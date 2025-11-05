Forbes Digital підписка
«План – $2,5 млрд инвестиций в США». Оценка в $40 млрд, маржа, выручка и перспективы криптобизнеса в Украине. Интервью с основателем WhiteBIT Владимиром Носовым

Мария Денисюк
Мария Денисюк
Forbes
Сергей Шевчук
Сергей Шевчук
Forbes

11 хв читання

CEO криптобіржі WhiteBit носив /пресслужба WhiteBIT

Владимир Носов, основатель и CEO криптобиржи WhiteBit

WhiteBIT готовится выйти на один из самых прибыльных рынков – США. Как начиналась криптобиржа, на чем зарабатывает компания и какие изменения произошли в футбольном клубе «Металлист 1925»? Каким путем должна идти Украина, чтобы стать привлекательным рынком для криптокомпаний? Интервью основателя и CEO WhiteBIT Владимира Носова для Forbes Ukraine

Харьковчанин Владимир Носов, 36, в 2018 году основал криптобиржу WhiteBIT, которая является самой крупной криптовалютной биржей в Европе по трафику, по данным CoinMarketCap. Объем торгов на бирже составляет более $2,7 трлн в год.

Криптобиржа – часть группы компаний W Group (новое название после осеннего ребрендинга, ранее известное как WhiteBIT Group. – Ред.).

