«План – $2,5 млрд інвестицій у США». Оцінка у $40 млрд, маржа, виторг та перспективи криптобізнесу в Україні. Інтервʼю із засновником WhiteBIT Володимиром Носовим

Марія Денисюк
Марія Денисюк
Forbes
Сергій Шевчук
Сергій Шевчук
Forbes

Володимир Носов, засновник та CEO криптобіржі WhiteBit

Володимир Носов, засновник та CEO криптобіржі WhiteBit Фото пресслужба WhiteBIT

WhiteBIT готується вийти на один із найприбутковіших ринків – США. Як починалася криптобіржа, на чому заробляє компанія та які зміни відбулися у футбольному клубі «Металіст 1925»? Яким шляхом має йти Україна, щоб стати привабливим ринком для криптокомпаній? Інтервʼю засновника та CEO WhiteBIT Володимира Носова для Forbes Ukraine

Харків’янин Володимир Носов, 36, у 2018 році заснував криптобіржу WhiteBIT, яка є найбільшою криптовалютною біржею в Європі за трафіком, за даними CoinMarketCap. Обсяг торгів на біржі становить понад $2,7 трлн на рік.

Криптобіржа – частина групи компаній W Group (нова назва після осіннього ребрендингу, яка раніше була відома як WhiteBIT Group. – Ред.).

