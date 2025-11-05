WhiteBIT готується вийти на один із найприбутковіших ринків – США. Як починалася криптобіржа, на чому заробляє компанія та які зміни відбулися у футбольному клубі «Металіст 1925»? Яким шляхом має йти Україна, щоб стати привабливим ринком для криптокомпаній? Інтервʼю засновника та CEO WhiteBIT Володимира Носова для Forbes Ukraine
Харків’янин Володимир Носов, 36, у 2018 році заснував криптобіржу WhiteBIT, яка є найбільшою криптовалютною біржею в Європі за трафіком, за даними CoinMarketCap. Обсяг торгів на біржі становить понад $2,7 трлн на рік.
Криптобіржа – частина групи компаній W Group (нова назва після осіннього ребрендингу, яка раніше була відома як WhiteBIT Group. – Ред.).
