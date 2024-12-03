Яким буде курс долара, рівень інфляції та наскільки зросте ВВП. Прогноз на 2025 рік від ЦЕС, Dragon Capital, ICU, KSE, Oxford Economics та НБУ

Що буде з економікою України у 2025-му? Яким буде рівень ВВП? На яку міжнародну фінансову підтримку очікує Україна та коли закінчиться війна? Головне з дослідження семи дослідницьких організацій та інвесткомпаній.

Наступний рік буде стабільнішим для економіки, ніж 2024-й. Інфляція сповільниться, ВВП зросте на рівні 2024 року, прогнозують учасники дослідження серед неурядових аналітиків, що проводилось у рамках проєкту Good Government Fund та було презентоване 3 грудня.

Більшість учасників виходили з розрахунків, що війна в Україні продовжиться протягом всього 2025-го.