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Яким буде курс долара, рівень інфляції та наскільки зросте ВВП. Прогноз на 2025 рік від ЦЕС, Dragon Capital, ICU, KSE, Oxford Economics та НБУ

Марія Денисюк /з особистого архіву
Марія Денисюк
Forbes

3 хв читання

Яким буде курс долара, рівень інфляції та наскільки зросте ВВП. Прогноз на 2025 рік від ЦЕС, Dragon Capital, ICU, KSE, Oxford Economics та НБУ /колаж Анастасія Левицька

колаж Анастасія Левицька

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Що буде з економікою України у 2025-му? Яким буде рівень ВВП? На яку міжнародну фінансову підтримку очікує Україна та коли закінчиться війна? Головне з дослідження семи дослідницьких організацій та інвесткомпаній.

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Наступний рік буде стабільнішим для економіки, ніж 2024-й. Інфляція сповільниться, ВВП зросте на рівні 2024 року, прогнозують учасники дослідження серед неурядових аналітиків, що проводилось у рамках проєкту Good Government Fund та було презентоване 3 грудня.

Більшість учасників виходили з розрахунків, що війна в Україні продовжиться протягом всього 2025-го.

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