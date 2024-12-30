«Заведомо нереалистичный план». «Гигават Зеленского» в 2024 году построен менее чем наполовину, но даже в этом есть позитив

В конце декабря из анонсированных президентом 1 ГВт новых маневровых электростанций подключено около 30%. Газовую генерацию электроэнергии устанавливали теплокоммунэнерго, государственные компании и частный ⁠⁠бизнес. Почему не удалось реализовать амбициозные цели?

«У нас есть четкий план, как построить до 1 ГВт маневренной газовой генерации уже в этом году», – заявил президент Владимир Зеленский 11 июня в Берлине на международной конференции по восстановлению Украины.

Этого плана никто не видел, говорит народный депутат из партии «Слуга народа», который согласился говорить на условиях анонимности. «А если он где-то и был, то он заведомо нереалистичен», – подчеркивает он.