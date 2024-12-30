Forbes Digital підписка
Подписка
Журнал Forbes Ukraine
Журнал Forbes Ukraine Купить
Журнал Forbes
Журнал Forbes Ukraine Купить

Что ищем?

Категория
Деньги
Дата

Forbes Digital

«Заведомо нереалистичный план». «Гигават Зеленского» в 2024 году построен менее чем наполовину, но даже в этом есть позитив

Анастасия Дэйна
Анастасия Дэйна
Forbes

2 хв читання

Газопоршнева установка Jenbacher / INNO Type 416 /

Газопоршневая генерация должна была покрыть в этом году 1 ГВт дефицита электроэнергии в стране, но эта идея оказалась нереалистичной. Фото

Прослухати матеріал

Прослухати матеріал

04:53 хвилин

x1
  • 1
  • 1.25
  • 1.5
  • 1.75
  • 2
00:00 / 04:53

В конце декабря из анонсированных президентом 1 ГВт новых маневровых электростанций подключено около 30%. Газовую генерацию электроэнергии устанавливали теплокоммунэнерго, государственные компании и частный ⁠⁠бизнес. Почему не удалось реализовать амбициозные цели?

«У нас есть четкий план, как построить до 1 ГВт маневренной газовой генерации уже в этом году», – заявил президент Владимир Зеленский 11 июня в Берлине на международной конференции по восстановлению Украины.

Этого плана никто не видел, говорит народный депутат из партии «Слуга народа», который согласился говорить на условиях анонимности. «А если он где-то и был, то он заведомо нереалистичен», – подчеркивает он.

Вы нашли ошибку или неточность?

Оставьте отзыв для редакции. Мы учтем ваши замечания как можно скорее.

Предыдущий слайд
Следующий слайд
Головний журнал 2024 року вже у продажу
Головний журнал 2024 року вже у продажу

Заказывайте с бесплатной доставкой по Украине