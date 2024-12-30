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«Завідомо нереалістичний план». «Гігават Зеленського» у 2024 році збудований менш ніж наполовину, але навіть у цьому є позитив. Хто увів найбільше нової генерації

Анастасія Дейна
Анастасія Дейна
Forbes

2 хв читання

Газопоршнева установка Jenbacher / INNO Type 416 /Christian Charisius/picture alliance via Getty Images

Газопоршнева генерація мала покрити цього року 1 ГВт дефіциту електроенергії в країні, але ця ідея виявилась нереалістичною. Фото Christian Charisius/picture alliance via Getty Images

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У кінці грудня з анонсованих президентом 1 ГВт нових маневрових електростанцій підключено близько 30%. Газову генерацію електроенергії встановлювали теплокомуненерго, державні компанії та приватний ⁠⁠бізнес. Чому не вдалося реалізувати амбітну мету?

«У нас є чіткий план, як збудувати до 1 ГВт маневрової газової генерації вже цьогоріч», – заявив президент Володимир Зеленський 11 червня в Берліні на міжнародній конференції з відновлення України.

Цього плану ніхто не бачив, каже народний депутат із партії «Слуга народу», який погодився говорити на умовах анонімності. «А якщо він десь і був, то він завідомо нереалістичний», – підкреслює він.

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