«Завідомо нереалістичний план». «Гігават Зеленського» у 2024 році збудований менш ніж наполовину, але навіть у цьому є позитив. Хто увів найбільше нової генерації

У кінці грудня з анонсованих президентом 1 ГВт нових маневрових електростанцій підключено близько 30%. Газову генерацію електроенергії встановлювали теплокомуненерго, державні компанії та приватний ⁠⁠бізнес. Чому не вдалося реалізувати амбітну мету?

«У нас є чіткий план, як збудувати до 1 ГВт маневрової газової генерації вже цьогоріч», – заявив президент Володимир Зеленський 11 червня в Берліні на міжнародній конференції з відновлення України.

Цього плану ніхто не бачив, каже народний депутат із партії «Слуга народу», який погодився говорити на умовах анонімності. «А якщо він десь і був, то він завідомо нереалістичний», – підкреслює він.