Цена акций Tesla снизилась на 6% на премаркете после публикации квартального отчета, который свидетельствует о втором подряд падении продаж авто и неутешительных финансовых результатах. Гендиректор Илон Маск предупредил о потенциально «сложных кварталах» для компании, пишет CNBC .

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Во втором квартале выручка Tesla снизилась на 12%, до $22,5 млрд, чистая прибыль упала на 16%, до $1,17 млрд. Компания не смогла достичь ожиданий аналитиков как по прибыли, так и по доходам.

Падение продаж достигло 16,6%, поставки упали на 14%, до 384 122 авто.

Маск объяснил, что на результаты оказывает влияние окончание действия федеральных налоговых льгот для покупателей электромобилей в США, а также конкуренция со стороны китайских производителей на ключевых рынках – в Китае и Европе.

Контекст

Помимо затруднений в бизнесе, на Tesla давит и политическая активность Маска. Он был ключевой фигурой DOGE, поддержал праворадикальную германскую партию AfD, а недавно поссорился с Трампом из-за бюджетной политики. После этого Маск заявил о создании собственной политической силы.

Часть инвесторов обеспокоена тем, что политические амбиции Маска вредят репутации Tesla и могут повлиять на продажи.

Китай остается важнейшим рынком для Tesla на фоне спада продаж в США и Европе. Но из-за торговых войн Трампа, регуляторных барьеров и обострения конкуренции Tesla придется либо радикально изменить стратегию, либо уступить лидерство на глобальном EV-рынке.