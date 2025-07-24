Ціна акцій Tesla знизилася на 6% на премаркеті після публікації квартального звіту, що засвідчив друге поспіль падіння продажів авто і невтішні фінансові результати. Гендиректор Ілон Маск попередив про потенційно «складні квартали» для компанії, пише CNBC .

Деталі

У другому кварталі виторг Tesla знизився на 12%, до $22,5 млрд, чистий прибуток впав на 16%, до $1,17 млрд. Компанія не змогла досягти очікувань аналітиків як за прибутком, так і за доходами.

Падіння продажів досягло 16,6%, поставки впали на 14%, до 384 122 авто.

Маск пояснив, що на результати впливає закінчення дії федеральних податкових пільг для покупців електромобілів у США, а також конкуренція з боку китайських виробників на ключових ринках – у Китаї та Європі.

Контекст

Крім труднощів у бізнесі, на Tesla тисне і політична активність Маска. Він був ключовою фігурою DOGE, підтримав праворадикальну німецьку партію AfD, а нещодавно посварився з Трампом через бюджетну політику. Після цього Маск заявив про створення власної політичної сили.

Частина інвесторів занепокоєна тим, що політичні амбіції Маска шкодять репутації Tesla й можуть вплинути на продажі.

Китай залишається найважливішим ринком для Tesla на тлі спаду продажів у США та Європі. Але через торгові війни Трампа, регуляторні барʼєри і загострення конкуренції Tesla доведеться або радикально змінити стратегію, або поступитися лідерством на глобальному EV-ринку.