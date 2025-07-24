Підписка від 49 грн
Підписка
Журнал Forbes Ukraine
Журнал Forbes Ukraine Купити
Журнал Forbes
Журнал Forbes Ukraine Купити

Що шукаємо?

Категорія
Новини
Дата

Акції Tesla обвалилися після публікації фінзвіту. Ілон Маск попередив про «складні квартали»

Юрій Тарасовський /Артем Галкін для Forbes Ukraine
Юрій Тарасовський
Forbes

1 хв читання

Ціна акцій Tesla знизилася на 6% на премаркеті після публікації квартального звіту, що засвідчив друге поспіль падіння продажів авто і невтішні фінансові результати. Гендиректор Ілон Маск попередив про потенційно «складні квартали» для компанії, пише CNBC.

Купуйте річну передплату на 6 журналів Forbes Ukraine зі змістовними матеріалами, рейтингами та аналітикою від 1 350 грн.

Деталі

  • У другому кварталі виторг Tesla знизився на 12%, до $22,5 млрд, чистий прибуток впав на 16%, до $1,17 млрд. Компанія не змогла досягти очікувань аналітиків як за прибутком, так і за доходами. 
  • Падіння продажів досягло 16,6%, поставки впали на 14%, до 384 122 авто. 
  • Маск пояснив, що на результати впливає закінчення дії федеральних податкових пільг для покупців електромобілів у США, а також конкуренція з боку китайських виробників на ключових ринках – у Китаї та Європі.

Контекст

Крім труднощів у бізнесі, на Tesla тисне і політична активність Маска. Він був ключовою фігурою DOGE, підтримав праворадикальну німецьку партію AfD, а нещодавно посварився з Трампом через бюджетну політику. Після цього Маск заявив про створення власної політичної сили.

Частина інвесторів занепокоєна тим, що політичні амбіції Маска шкодять репутації Tesla й можуть вплинути на продажі.

Китай залишається найважливішим ринком для Tesla на тлі спаду продажів у США та Європі. Але через торгові війни Трампа, регуляторні барʼєри і загострення конкуренції Tesla доведеться або радикально змінити стратегію, або поступитися лідерством на глобальному EV-ринку.

Матеріали по темі

Ви знайшли помилку чи неточність?

Залиште відгук для редакції. Ми врахуємо ваші зауваження якнайшвидше.

Попередній слайд
Наступний слайд
Третій випуск 2025 року вже у продажу
Третій випуск 2025 року вже у продажу

Замовляйте з безкоштовною доставкою по Україні